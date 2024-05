Fatto in casa per voi: Maiale in agrodolce

Il maiale in agrodolce è un piatto gustoso e ricco di sapori che richiede una preparazione accurata. Per iniziare, è necessario mettere le costine in una pentola con acqua fredda, aggiungendo una cipollina intera e del zenzero a fettine. Mentre la carne cuoce, si può preparare un olio aromatizzato versando olio di semi in un pentolino e aggiungendo il gambo annodato della cipollina fresca, mezza cipolla e carota, insieme al zenzero a fettine. Una volta che l’olio si è riscaldato, è possibile togliere il grasso in eccesso dalla carne con una schiumarola.

Una volta che le costine di maiale sono pronte, è importante lasciarle asciugare su un pezzo di carta mentre si scalda dell’acqua in un’altra pentola. Successivamente, si può rosolare la carne in una pentola e aggiungere piano piano l’acqua calda. Coprire la pentola e spostarla su un fornello più piccolo per continuare la cottura. Nel frattempo, si può preparare la salsa agrodolce mescolando vino, zucchero, salsa di soia e aceto balsamico in una ciotola.

Dopo aver aggiunto la salsa agrodolce alla carne in cottura e lasciato andare per circa 15 minuti, è possibile preparare i broccoli lessandoli. Filtrare l’olio aromatico in un colino e procedere con l’impiattamento, disponendo i broccoli alla base del piatto e aggiungendo l’olio profumato sopra di essi, prima di sistemare la carne. Infine, rimettere sul fuoco il sughetto rimasto nella pentola della carne, lasciandolo addensare leggermente per formare una cremina da versare sopra il maiale.

Per completare il piatto, è possibile aggiungere un ultimo giro di olio aromatizzato per esaltare i sapori. In questo modo, si otterrà un maiale in agrodolce delizioso e appetitoso, pronto per essere gustato e apprezzato da tutti. La combinazione di ingredienti e la cura nella preparazione rendono questo piatto un’opzione ideale per un pasto speciale o una cena da condividere con amici e familiari. La ricetta richiede tempo e attenzione, ma il risultato finale sarà sicuramente appagante e soddisfacente per il palato.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

