Fatto in casa per voi: Pollo al potacchio

In una pentola capiente, con abbondante olio, si inizia facendo rosolare un paio di spicchi di aglio “vestiti”, insieme a rosmarino e finocchietto selvatico. Successivamente si aggiunge il pollo tagliato a pezzi e si lascia rosolare per alcuni minuti, fino a quando risulta dorato. A questo punto si sfuma con del vino bianco e si arricchisce il condimento con sedano e carote tagliati a rondelle. Si regola di sale, si copre con un coperchio a soffietto e si lascia cuocere per circa un’ora, mescolando di tanto in tanto per amalgamare i sapori.

Mentre il pollo cuoce, si prepara il contorno tagliando a pezzetti le melanzane. In una padella si fa rosolare uno spicchio d’aglio e del rosmarino nell’olio, poi si aggiungono le melanzane e si lasciano appassire. Infine si aggiungono i pomodorini tagliati a pezzi, si salano e si fa cuocere fino a cottura completa.

Una volta che il pollo si è ben dorato da tutti i lati, si può toglierlo dal fuoco e servirlo nel vassoio da portata insieme al contorno. Il pollo al potacchio è un piatto ricco di sapori, grazie alla combinazione di ingredienti come aglio, rosmarino, finocchietto selvatico e vino bianco che conferiscono al piatto un gusto intenso e avvolgente. Le verdure del contorno, come le melanzane e i pomodorini, aggiungono freschezza e leggerezza al piatto, rendendolo bilanciato e gustoso.

La preparazione di questo piatto richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale è sicuramente appagante e vale la pena dell’attesa. Il pollo risulta morbido e saporito, grazie alla lunga cottura che permette alla carne di assorbire tutti i sapori del condimento. Il contorno di melanzane e pomodorini, invece, è un’ottima accoppiata per completare il piatto, aggiungendo colore e freschezza al piatto principale.

Il pollo al potacchio è un piatto versatile che si presta a essere servito in diverse occasioni, dalle cene in famiglia ai pranzi con gli amici. La sua preparazione semplice e gli ingredienti facilmente reperibili lo rendono una scelta ideale per chiunque voglia preparare un piatto gustoso e ricco di sapori autentici. Servito in un bel vassoio da portata, il pollo al potacchio con il suo contorno di melanzane e pomodorini sarà sicuramente apprezzato da tutti i commensali per la sua bontà e genuinità.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

