Fatto in casa per voi: Tacos alle fragole

I tacos alle fragole sono un dolce squisito e facile da preparare. Per iniziare, si devono separare i tuorli dagli albumi e montare a neve ferma gli albumi. Successivamente, si montano anche i tuorli aggiungendo due cucchiai di acqua bollente, vanillina e scorza grattugiata di limone. Si unisce lo zucchero e si continua a frullare, poi si aggiunge la farina, l’amido di mais e il lievito, mescolando fino a ottenere un impasto sodo. Si aggiunge l’olio di semi di girasole e si incorporano gli albumi montati poco alla volta, mescolando delicatamente.

Una volta ottenuto un impasto spumoso e morbido, si prende una teglia con carta forno e si disegnano dei cerchi per creare i tacos tutti della stessa dimensione. Si versa l’impasto nei cerchi e si inforna a 190°C per circa 6-7 minuti. Dopo la cottura, si trasferiscono i tacos sul piano e si taglia la carta forno in tre strisce per il lungo. Si ripiegano a metà i tacos di ogni striscia, bloccando il tutto con mollette e lasciando raffreddare.

Nel frattempo, si monta la panna e si mette in una sac à poche. Si farciscono i tacos con pezzetti di fragola e panna montata, aggiungendo altri pezzetti di fragola sopra la panna. Si ripete l’operazione per tutti i tacos e si completa con una spolverata di zucchero a velo. In pochi passaggi, i deliziosi tacos alle fragole sono pronti da gustare.

Questo dolce è perfetto per una merenda golosa o per concludere in dolcezza un pasto. La combinazione di fragole fresche, panna montata e impasto leggero rende i tacos alle fragole un dessert irresistibile per grandi e piccini. La fragranza della vanillina e la freschezza della scorza di limone aggiungono un tocco di profumo e gusto che esalta ulteriormente la bontà di questo dolce.

La preparazione dei tacos alle fragole non richiede particolari abilità culinarie, ma il risultato finale è davvero sorprendente. La consistenza soffice degli tacos, unita alla cremosità della panna montata e alla dolcezza delle fragole, crea una sinfonia di sapori che conquista il palato. Inoltre, la presentazione a forma di tacos conferisce al dolce un aspetto originale e accattivante, perfetto da servire in occasione di una festa o di un’occasione speciale.

I tacos alle fragole sono un’alternativa fresca e gustosa ai classici dolci da forno, ideali per la bella stagione o per concedersi un momento di dolcezza in qualsiasi momento dell’anno. La semplicità della ricetta e la rapidità di preparazione rendono i tacos alle fragole una scelta perfetta per chi desidera coccolarsi con un dolce fatto in casa, senza trascorrere ore in cucina. Provate a preparare i tacos alle fragole e lasciatevi conquistare dalla loro bontà e leggerezza. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

