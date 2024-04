Giusina in Cucina: Pasta al ragù di pesce spada

Giusina è una palermitana trasferitasi a Milano, diventata celebre in televisione con il suo programma “Giusina in cucina” su Food Network. In questa occasione, condivide la ricetta della pasta al ragù di pesce spada, un primo piatto gustoso e facile da preparare.

La pasta al ragù di pesce spada è un piatto tipico siciliano, amato da chi apprezza i sapori del mare. Si tratta di un piatto prelibato che una volta assaggiato diventa difficile resistervi. La preparazione è semplice e veloce, perfetta per un pranzo o una cena ricca di gusto.

Per iniziare la preparazione della pasta al ragù di pesce spada, si inizia soffriggendo l’aglio in pentola con dell’olio. Successivamente si aggiungono i pomodorini tagliati, l’estratto di pomodoro e i pinoli. Si procede poi tagliando il pesce spada a pezzettini e aggiungendolo alla pentola, sfumando il tutto con del vino bianco, peperoncino e sale.

Mentre il ragù si cuoce, si cuociono gli spaghetti in acqua bollente e si tosta il pangrattato in un pentolino. Una volta pronti entrambi gli elementi, si mantecano gli spaghetti nella pentola con il ragù, aggiungendo del prezzemolo e servendo il piatto con della muddica atturrata.

Gli ingredienti necessari per la preparazione della pasta al ragù di pesce spada sono: 300 gr di spaghetti, 500 gr di fette di pesce spada, 2 spicchi d’aglio, 400 gr di pomodorini, 50 gr di estratto di pomodoro, ½ bicchiere di vino bianco, 40 gr di pinoli, olio extravergine di oliva, prezzemolo, peperoncino e pangrattato.

La pasta al ragù di pesce spada è un piatto che richiede poco tempo di preparazione, circa 10 minuti, e 15 minuti di cottura. Il tempo totale per realizzare questo primo piatto è di circa 25 minuti. Si tratta di una ricetta appartenente alla tradizione culinaria siciliana, che conquista per i suoi sapori autentici e genuini.

Giusina, con la sua esperienza e passione per la cucina, condivide con il pubblico una ricetta che unisce la tradizione siciliana alla semplicità e alla bontà dei piatti casalinghi. La sua presenza televisiva e la sua capacità di comunicare la rendono un volto noto e amato dal pubblico, che segue con interesse le sue proposte culinarie.

La pasta al ragù di pesce spada proposta da Giusina è un piatto che sa di mare, di tradizione e di autenticità. Ideale per chi ama i sapori intensi e genuini della cucina siciliana, questo primo piatto è perfetto per portare in tavola un po’ di sole e di mare, anche lontano dalle coste siciliane.

