Giusina in Cucina: Pasta di Favignana

Giusina è una palermitana che ha fatto carriera a Milano come conduttrice televisiva con il suo programma “Giusina in cucina” su Food Network. Grazie alle sue ricette gustose e facili da realizzare, ha conquistato il pubblico. In questa occasione, ci guida nella preparazione di un primo piatto tipico della Sicilia: la pasta di Favignana.

La pasta di Favignana è un piatto ricco di sapori che sorprende tutti coloro che lo assaggiano. Si tratta di un primo piatto unico e particolarmente gustoso, che rappresenta uno dei piatti più prelibati della tradizione culinaria siciliana. La sua preparazione richiede pochi ingredienti e tempi di cottura rapidi, rendendolo una scelta ideale per un pranzo o una cena sfiziosa.

Per preparare la pasta di Favignana, Giusina consiglia di iniziare con un soffritto di cipolla (anche l’aglio può essere utilizzato) e aggiungere poi le zucchine tagliate a fette sottili. Dopo una breve cottura, si aggiungono delle lamelle di provolone dolce e abbondante menta fresca. Successivamente, si prepara un trito grossolano di pane raffermo da tostare con un po’ d’olio e parmigiano.

Una volta cotta la pasta al dente, si scola e si mantiene in padella con gli altri ingredienti. Prima di servire, si aggiunge del pangrattato, della provola grattugiata e delle mandorle tritate per completare il piatto con una nota croccante e saporita. Giusina sottolinea l’importanza di seguire attentamente le istruzioni per garantire il successo della ricetta e ottenere un risultato eccellente.

Tra gli ingredienti necessari per la pasta di Favignana troviamo gli spaghetti, le zucchine, la cipolla, il provolone tipo Auricchio, la menta, le mandorle tritate, il pane grattugiato grossolanamente, il sale e l’olio extravergine di oliva. Questi semplici ingredienti si combinano armoniosamente per creare un piatto ricco di contrasti e profumi che conquista il palato di chiunque lo assaggi.

La pasta di Favignana rappresenta un’ottima scelta per chi desidera deliziare i propri commensali con un piatto tradizionale e genuino, che racchiude tutto il sapore e la passione della cucina siciliana. Grazie alla guida esperta di Giusina, anche i meno esperti in cucina possono cimentarsi nella preparazione di questa prelibatezza e stupire amici e familiari con un piatto unico e indimenticabile.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

