Giusina in Cucina: Torta al limone

Per preparare questa deliziosa torta al limone e ricotta, iniziamo montando le uova intere con lo zucchero fino a renderle chiare e spumose, un processo che richiederà circa 50 minuti. Una volta ottenuto questo risultato, è il momento di aggiungere la ricotta piano piano, continuando a montare fino a ottenere un composto omogeneo e cremoso.

Successivamente, aggiungiamo il succo e la scorza grattugiata del limone per dare alla torta quel caratteristico sapore agrumato che la rende così speciale. A questo punto, incorporiamo le farine, sia quella 00 che quella di mandorle, insieme al lievito per dolci, meglio se setacciati, mescolando fino a farle assorbire completamente.

Una volta che l’impasto è pronto, lo trasferiamo in una tortiera precedentemente imburrata ed infarinata, livellandolo per una cottura uniforme. Mettiamo la torta in forno caldo e statico a 160° e lasciamola cuocere per circa un’ora, fino a quando sarà ben dorata e profumata.

Per la glassa, mescoliamo lo zucchero a velo con il succo del limone e la scorza grattugiata dello stesso, fino ad ottenere un composto cremoso e lucido che servirà ad arricchire ulteriormente la torta. Una volta che la torta è completamente fredda, coliamo la glassa sulla sua superficie per renderla ancora più golosa e invitante.

In conclusione, questa torta al limone e ricotta è un dessert perfetto per qualsiasi occasione, dalla colazione alla merenda fino a dopo cena. La sua consistenza morbida e umida, unita al gusto fresco e intenso del limone, la rendono irresistibile per chiunque ami i dolci casalinghi e genuini.

Inoltre, la presenza della ricotta dona alla torta un sapore delicato e avvolgente, che la rende adatta anche a chi preferisce i dolci meno dolci e più equilibrati. La glassa al limone, infine, aggiunge quel tocco di acidità che esalta il gusto complessivo della torta e la rende ancora più accattivante e invitante.

In conclusione, questa torta al limone e ricotta è una vera delizia per il palato e un piacere per gli occhi, grazie alla sua consistenza soffice e alla sua glassa lucida e profumata. Provala e non potrai fare a meno di innamorartene!

