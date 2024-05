La cucina delle Monache: Strangozzi al pesto umbro

Il programma “La cucina delle Monache” è un programma televisivo trasmesso su Food Network che vede protagoniste Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora, tutte con storie personali significative, che condividono ricette semplici e alla portata di tutti. In uno degli episodi, le suore spiegano come preparare un primo piatto tipico dell’Umbria, gli strangozzi al pesto umbro.

La ricetta degli strangozzi al pesto umbro è un piatto tradizionale umbro facile da preparare e molto gustoso. Il sapore deciso e aromatico rende questo piatto un’eccellente scelta per un pranzo ricco di sapori. La preparazione inizia formando una fontana con la farina e aggiungendo un po’ d’acqua al centro, lavorando l’impasto fino a ottenere una pasta liscia. Dopo aver lasciato riposare il panetto per 30 minuti, si puliscono le erbe aromatiche e si prepara il pesto macinando aglio, noci, origano, pecorino e olio fino ad ottenere una crema omogenea.

Per la preparazione degli strangozzi si stende il panetto con il mattarello dopo il riposo, si arrotola su se stesso e si taglia per ricavare delle lunghe tagliatelle. Gli strangozzi vengono cotti in acqua salata e conditi con il pesto diluito con l’acqua di cottura. Il piatto viene poi impiattato con foglie di basilico fresco e noci per completare la presentazione.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta includono farina 00, acqua, basilico, origano secco, maggiorana, timo, aglio, noci, pecorino grattugiato, olio, sale e pepe. La preparazione richiede 15 minuti di cottura e 30 minuti di preparazione, per un totale di 45 minuti.

Il programma “La cucina delle Monache” offre non solo ricette deliziose, ma anche storie di vita e di fede delle suore che lo conducono. Ogni episodio è un viaggio nella tradizione culinaria italiana, con un focus particolare sulla cucina umbra in questo caso. Le suore condividono non solo le tecniche e i segreti della cucina, ma anche la loro esperienza e il loro amore per il cibo e per chi lo condivide con loro.

La cucina delle Monache è un programma che riesce a unire tradizione e innovazione, offrendo spunti interessanti per chiunque voglia avventurarsi ai fornelli. Le ricette proposte sono semplici ma gustose, adatte a chiunque desideri preparare piatti tradizionali con ingredienti genuini e passaggi chiari e dettagliati.

In conclusione, “La cucina delle Monache” è molto più di un semplice programma televisivo di cucina. È un viaggio nell’arte culinaria italiana, arricchito dalle storie e dalla passione delle suore che lo conducono. Gli strangozzi al pesto umbro sono solo uno dei tanti piatti deliziosi che si possono imparare a preparare seguendo le loro istruzioni dettagliate e condividendo la loro esperienza unica.

