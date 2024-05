La Pasticceria di Frau Knam: Crostata di mandorle limone e fragole

Il procedimento per preparare una crostata alle fragole con crema al limone inizia con la preparazione della frolla. Si devono mescolare tutti gli ingredienti tranne la farina, la farina di mandorla e il lievito, per poi unire le farine e formare una bella frolla. Quest’ultima va lasciata riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Nel frattempo, si può procedere con la preparazione della crema al limone. Basta mettere tutti gli ingredienti in una pentola e portare il composto a bollire, mescolando costantemente con una frusta. Una volta raggiunto il bollore, si deve spegnere il fuoco e versare la crema calda sulla base di frolla preparata in precedenza. Lasciare raffreddare.

Successivamente, si devono pulire e tagliare le fragole in quattro pezzi. Si riempie il fondo di frolla con la crema al limone e le fragole tagliate. Per dare un tocco di brillantezza, è possibile lucidare le fragole con un gel neutro o con della confettura di albicocca e spolverare il dolce con dello zucchero a velo.

Per completare la decorazione della crostata, si possono aggiungere delle foglie di menta fresca. Questo passaggio aggiunge una nota di freschezza e colore al dolce, rendendolo ancora più invitante.

La crostata alle fragole con crema al limone è un dolce che unisce la dolcezza delle fragole alla freschezza e acidità della crema al limone. La base di frolla croccante e burrosa fa da cornice perfetta a questa deliziosa combinazione di sapori.

La preparazione di questo dolce richiede un po’ di pazienza e attenzione, ma il risultato finale sarà sicuramente apprezzato da chiunque lo assaggi. La crostata alle fragole con crema al limone è perfetta da servire come dessert estivo, magari accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia o da una nuvola di panna montata.

In conclusione, la crostata alle fragole con crema al limone è un dolce irresistibile che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Con la sua combinazione di sapori e consistenze, è un dessert perfetto da preparare per una cena con amici o per coccolarsi con un po’ di dolcezza durante una giornata speciale. Buon appetito!

