Muffin Ricetta: ingredienti, preparazione e consigli

Per preparare i deliziosi muffin con gocce di cioccolato, è importante iniziare lasciando il burro fuori dal frigo per almeno un’ora in modo che diventi morbido. Una volta che il burro è ammorbidito, è il momento di unirlo allo zucchero e lavorare il tutto con le fruste elettriche finché non si ottiene un composto spumoso e cremoso. Successivamente, è necessario incidere una bacca di vaniglia e raschiare i semi con il dorso di un coltello, versandoli nella ciotola con il burro e lo zucchero.

Dopo aver aggiunto i semi di vaniglia, è il momento di aggiungere le uova, una alla volta, assicurandosi che siano a temperatura ambiente in modo che gli ingredienti non si separino. Successivamente, è importante setacciare la farina, il lievito per dolci e il bicarbonato direttamente nella ciotola con il composto, aggiungendo anche un pizzico di sale e mescolando bene il tutto con le fruste.

Una volta che l’impasto inizia ad essere più consistente, è il momento di stemperarlo aggiungendo il latte a temperatura ambiente a filo, fino a ottenere un composto morbido e compatto. A questo punto, è necessario unire le gocce di cioccolato e mescolare bene con una spatola per distribuirle uniformemente nell’impasto. Si consiglia di trasferire il composto in una sac-a-poche usa e getta senza bocchetta per un lavoro più preciso, o utilizzare un cucchiaio se non si dispone di una sac-a-poche.

Successivamente, è importante sistemare i pirottini di carta in una pirofila da muffin e riempirli per circa due terzi, lasciando meno di un centimetro dalla superficie. Ogni muffin dovrebbe pesare circa 70 grammi. Infine, è possibile aggiungere ulteriori gocce di cioccolato sulla superficie dei muffin e infornarli in forno preriscaldato a 180°C per circa 18-20 minuti in modalità statica.

Una volta cotti, i muffin con gocce di cioccolato sono pronti per essere gustati e condivisi con amici e familiari. Si consiglia di gustarli tiepidi per apprezzare al meglio il gusto del cioccolato fuso all’interno. Questa ricetta è perfetta per una colazione golosa o per una merenda speciale da condividere con le persone care. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria