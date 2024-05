Panettone Ricetta: ingredienti, preparazione e consigli

Per preparare il panettone è necessario seguire una serie di passaggi precisi. Innanzitutto, si inizia realizzando il primo impasto. Si versa in una ciotola il malto, lo zucchero semolato e l’acqua a temperatura ambiente, mescolando fino a far sciogliere lo zucchero. Successivamente, si trasferisce il composto in una planetaria dotata di frusta a foglia e si aggiunge la farina manitoba, iniziando ad impastare. Dopo circa 5 minuti, si aggiunge il lievito madre rinfrescato e si continua ad impastare fino a ottenere una consistenza omogenea. Nel frattempo, si prepara un’emulsione di burro e tuorli, aggiungendola gradualmente all’impasto. Una volta che il burro è stato completamente assorbito, si trasferisce l’impasto su un piano di lavoro, dando una forma sferica e lasciando lievitare per circa 12 ore a temperatura ambiente.

Durante la lievitazione del primo impasto, si procede alla preparazione della pasta di mandarini, arance o limoni. Una volta che il primo impasto ha lievitato, si passa al secondo impasto. Si stacca l’impasto dalla ciotola e si trasferisce in planetaria, aggiungendo farina manitoba e successivamente le masse aromatiche, il miele e i semi di vaniglia. Si prepara un’altra emulsione di burro e tuorli, unendoli all’impasto insieme allo zucchero e al sale. Si lavora l’impasto fino a renderlo elastico e si aggiunge la frutta candita e l’uvetta. Dopo un’ulteriore lievitazione, si forma l’impasto e si lascia riposare per 30 minuti.

Successivamente, si preleva una porzione di impasto per il panettone e si forma una sfera da trasferire in uno stampo da 1 kg. Con il resto dell’impasto si preparano due piccoli panettoncini. Dopo una lievitazione di 6-8 ore in forno spento, si inforna il panettone e i panettoncini a 175° per 50 minuti. Dopo la cottura, si fa raffreddare il panettone capovolto per tutta la notte, utilizzando stecchini per mantenerlo in posizione. Il giorno successivo, si gira il panettone e si tolgono gli stecchini, ottenendo così un panettone pronto da gustare.

In conclusione, la preparazione del panettone richiede tempo e precisione, ma il risultato finale è sicuramente gratificante. Seguendo passo dopo passo le indicazioni fornite, è possibile ottenere un dolce natalizio tradizionale e delizioso, perfetto da condividere con famiglia e amici durante le festività.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria