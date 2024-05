Pasta al forno, ricetta di Daniele Persegani: ingredienti, preparazione e consigli

La preparazione di questa deliziosa pasta al forno inizia con la realizzazione della salsa. In un tegame capiente, si inizia soffriggendo la cipolla affettata sottilmente insieme a uno spicchio d’aglio in un filo d’olio. Una volta che la cipolla diventa traslucida, si aggiunge la salsa di pomodoro e qualche foglia di basilico spezzettata, lasciando cuocere a fuoco moderato per permettere alla salsa di insaporirsi.

Successivamente, si passa alla preparazione delle polpettine. In una ciotola, si amalgama il macinato di manzo con un uovo, il formaggio grattugiato, il prezzemolo fresco tritato e, se necessario, un po’ di pangrattato per raggiungere la consistenza desiderata. Si formano delle piccole polpette dall’impasto e si immergono nella salsa di pomodoro che sta sobbollendo, lasciandole cuocere lentamente per assorbire i sapori del sugo.

Mentre le polpettine cuociono, si pre riscalda il forno a 200°C e si prepara la ricotta diluendola con un po’ di latte fino a ottenere una consistenza cremosa e liscia. Nel frattempo, si cuociono i rigatoni in una pentola con abbondante acqua salata e si scolano quando sono ancora al dente.

Una volta cotti, si mescola la pasta con il sugo di pomodoro, le polpettine e qualche foglia di basilico fresco in una pirofila. Si dispone la pasta uniformemente e si ricopre con la ricotta diluita, spolverando abbondante formaggio grattugiato sopra.

Infine, si inforna la pirofila e si lascia cuocere fino a quando non si forma una crosticina dorata e croccante sulla superficie, ciò richiederà circa 15-20 minuti. Una volta pronta, si lascia riposare la pasta al forno qualche minuto prima di servirla, per permettere ai sapori di amalgamarsi perfettamente.

In conclusione, questa ricetta di pasta al forno con polpettine è un piatto ricco e gustoso, perfetto da preparare per un pranzo o una cena speciale. La combinazione di ingredienti come la salsa di pomodoro, le polpettine morbide e la ricotta cremosa crea un’esplosione di sapori che conquisterà il palato di tutti gli amanti della buona cucina italiana. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria