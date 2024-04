Ricetta tipica Campania, Delizie al limone: ingredienti e preparazione

Le delizie al limone sono un dolce squisito che richiede una preparazione attenta e meticolosa. Per iniziare, si deve preparare l’impasto per il pan di Spagna seguendo la ricetta base e riempire gli stampini in alluminio fino a metà. Dopo averli cotti in forno e lasciati raffreddare, si estraggono le cupole di pan di Spagna e si procede con le altre fasi della preparazione.

Successivamente, si prepara la crema al limone grattugiando la scorza e versando il succo sopra. Dopo un breve periodo di infusione, si lavorano i tuorli con lo zucchero e si aggiunge l’infusione di limone, facendo attenzione a non far bollire il composto. Una volta intiepidita, si aggiunge il burro a dadini e si frulla il tutto per ottenere una crema soffice da riporre in frigorifero.

Parallelamente, si prepara la crema pasticciera seguendo la ricetta base e la si lascia raffreddare coperta da pellicola alimentare. Una volta pronta, si mette in frigorifero per farla rassodare. Nel frattempo, si prepara la bagna al limoncello facendo bollire l’acqua con lo zucchero e la buccia di limone, per poi aggiungere il limoncello e lasciare raffreddare.

Dopo aver svuotato le cupole di pan di Spagna, si prepara la crema di riempimento mescolando la crema al limone, la crema pasticciera, la panna montata e il limoncello. Una volta riempite le cupole, si tappano con il pan di Spagna svuotato e si imbevono con la bagna al limoncello. Successivamente, si prepara la glassa di copertura mescolando le creme e la panna montata, per poi ricoprire le delizie al limone e metterle in frigorifero per almeno 8-10 ore.

Infine, prima di servire le delizie al limone, si può completare la presentazione con un ciuffetto di panna montata o delle scorzette di limone. Questo dolce richiede precisione e pazienza nella preparazione, ma il risultato finale è sicuramente gratificante e apprezzato da chiunque lo assaggi. La freschezza del limone si sposa perfettamente con la morbidezza delle creme, creando un equilibrio di sapori che conquista il palato di chiunque lo assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

