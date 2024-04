Ricetta tipica Emilia Romagna, Pinza bolognese: ingredienti e preparazione

La ricetta della pinza bolognese inizia con la preparazione dell’impasto, che viene realizzato mescolando farina, lievito, zucchero, burro a cubetti, semi di vaniglia e uova in una ciotola. Con l’aiuto della planetaria e del gancio a foglia, si lavora il composto fino a ottenere una consistenza briciolosa, a cui viene aggiunto il sale per completare l’impasto. Dopo aver dato forma a un panetto, lo si avvolge nella pellicola e si lascia riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Trascorso il tempo di riposo, l’impasto viene riportato a temperatura ambiente e steso con il matterello su un foglio di carta da forno, fino a ottenere un rettangolo dello spessore di circa mezzo centimetro. Si spalma poi abbondantemente la confettura di prugne sulla pasta, lasciando un margine di circa un centimetro dai bordi. Si arrotola l’impasto partendo dal lato più lungo, formando un cilindro che viene posizionato su una leccarda rivestita di carta forno, con la parte della chiusura verso il basso per evitare che si apra in cottura.

Le estremità vengono rinchiusi verso il basso e il tutto viene spennellato con l’uovo sbattuto, cospargendo infine la superficie con dello zucchero semolato. La pinza bolognese viene infornata a 180°C per circa 40 minuti, fino a quando non risulterà dorata e fragrante. Una volta cotta, viene sfornata e lasciata raffreddare prima di essere servita.

È importante notare che tutte le fasi della preparazione possono essere eseguite a mano, senza l’uso della planetaria. La ricetta richiede una certa manualità nel lavorare l’impasto e nello stendere la confettura, ma il risultato finale ripagherà di ogni sforzo. La pinza bolognese è un dolce tradizionale della cucina emiliana, perfetto da gustare a colazione o a merenda, magari accompagnato da una tazza di tè caldo o caffè.

La consistenza morbida dell’impasto, arricchito dal gusto intenso della confettura di prugne, rende la pinza bolognese un dessert apprezzato da grandi e piccini. Il profumo che si diffonde in cucina durante la cottura è invitante e crea un’atmosfera accogliente, ideale per condividere un momento di convivialità in famiglia o con gli amici.

La semplicità degli ingredienti e la facilità di realizzazione rendono questa ricetta accessibile a tutti, anche a chi non ha molta esperienza in cucina. Bastano pochi passaggi e un po’ di pazienza per ottenere un dolce genuino e saporito, che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

In conclusione, la pinza bolognese è un dolce tradizionale che porta con sé tutto il calore e il gusto della tradizione emiliana. La sua preparazione è un gesto d’amore verso chi avremo il piacere di offrirla, un dolce che sa di casa e di autenticità. Provate a prepararla seguendo i passaggi della ricetta e lasciatevi conquistare dal suo sapore unico e avvolgente. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

