Ricetta tipica Liguria, Lasagne al pesto: ingredienti e preparazione

Le lasagne al pesto sono un piatto gustoso e ricco, perfetto per un pranzo o una cena speciale. Per iniziare la preparazione, è necessario immergere i fogli di sfoglia all’uovo in acqua per alcuni minuti, in modo da renderli morbidi e facili da manipolare. Una volta scolati e sistemati su un canovaccio pulito, si può procedere imburrando una pirofila su tutti i lati, in modo da evitare che le lasagne si attacchino durante la cottura.

Il primo passo è distribuire uno strato di besciamella sul fondo della pirofila, per creare una base cremosa e saporita. Successivamente, si adagia uno strato di pasta all’uovo e si copre con uno strato generoso di pesto e una manciata di pinoli, per dare un tocco di croccantezza al piatto. Si prosegue alternando strati di pasta, pesto, pinoli, patate pelate e sbriciolate grossolanamente, insieme a qualche fagiolino, che conferirà un sapore rustico e genuino alle lasagne.

Ogni strato va completato con una generosa manciata di parmigiano e uno strato di besciamella, che renderà il tutto ancora più cremoso e avvolgente. Si ripete questo procedimento fino a riempire completamente la pirofila, chiudendo con un’ultima sfoglia di pasta ricoperta con pesto, besciamella, pinoli e parmigiano. Questo permetterà di creare una lasagna ricca e ben strutturata, pronta per essere infornata e cotta a 200° per circa 30 minuti, finché non si formerà una crosticina dorata in superficie.

Una volta sfornate, è consigliabile lasciare riposare le lasagne al pesto per una decina di minuti prima di servirle, in modo da permettere ai sapori di amalgamarsi e alla consistenza di stabilizzarsi. Questo piatto è ideale da gustare in compagnia di amici o familiari, magari accompagnato da un buon bicchiere di vino bianco fresco. Le lasagne al pesto sono un’alternativa originale e gustosa alle classiche lasagne alla bolognese, perfette per chi ama sperimentare in cucina e sorprendere i propri ospiti con piatti ricchi di sapore e tradizione.

In conclusione, le lasagne al pesto sono un piatto che unisce la tradizione della cucina italiana con l’originalità e la freschezza del pesto genovese. La loro preparazione richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale ripagherà ampiamente gli sforzi. Con strati di pasta all’uovo, pesto, pinoli, patate, fagiolini, parmigiano e besciamella, queste lasagne sono un tripudio di sapori e consistenze, perfette per un pranzo o una cena che lascia il segno. Buon appetito!

