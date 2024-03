Ricetta tipica Piemonte, Bacio di dama: ingredienti e preparazione

La ricetta prevede la preparazione di un delizioso dolce a strati chiamato “bacio di dama”. Per iniziare, si deve lavorare il burro freddo tagliato a cubetti con lo zucchero a velo fino ad ottenere una crema morbida. Questa operazione può essere eseguita sia a mano che con l’aiuto di una planetaria. Successivamente, si aggiunge un tuorlo d’uovo e un pizzico di sale per rendere il composto omogeneo. A questo punto, si uniscono la farina 00 e la farina di nocciole, continuando a lavorare l’impasto fino a renderlo compatto e facilmente manipolabile.

Dopo aver preriscaldato il forno a 180°, si lascia riposare l’impasto in frigorifero per qualche minuto. Nel frattempo, si foderà il fondo di una teglia con della carta forno e si dividerà l’impasto in due parti uguali. Si stenderà la prima parte formando un cerchio del diametro della teglia e si cuocerà in forno fino a quando risulterà dorato e crepato in superficie. Questo indica che il biscotto è pronto e si potrà procedere con la cottura della seconda parte di impasto nello stesso modo.

Mentre la seconda parte cuoce, si farà fondere il cioccolato e si verserà al centro del primo strato di biscotto. Una volta freddo, si adagerà il secondo strato di bacio di dama. Il dolce andrà lasciato riposare affinché il cioccolato si solidifichi completamente. A questo punto, si potrà decorare il dolce a piacere con messaggi scritti con cioccolato fuso, cioccolatini assortiti o semplici baci di dama.

In conclusione, la preparazione di questo bacio di dama richiede pazienza e precisione, ma il risultato finale ripagherà degli sforzi. Un dolce perfetto per occasioni speciali o per coccolarsi con un po’ di dolcezza e cioccolato. Buon appetito!

