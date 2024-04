CAP Acerra: ecco il codice di avviamento postale di Acerra – Il Dunque

Il codice postale di Acerra, noto come CAP di Acerra, è uno degli elementi chiave per l’identificazione e la corretta consegna della posta nella provincia di Napoli. Con una popolazione di circa 55.000 abitanti, Acerra è una città situata nell’entroterra napoletano, e il suo CAP svolge un ruolo fondamentale nel garantire che la corrispondenza raggiunga i destinatari senza intoppi. In questo articolo esploreremo più approfonditamente il significato e l’importanza del CAP di Acerra, analizzando la sua storia e le sue caratteristiche distintive.

Il CAP di Acerra, composto da cinque cifre, ha una storia che affonda le radici nel 1967, quando fu introdotto in Italia con l’obiettivo di ottimizzare e velocizzare la distribuzione della posta. Prima dell’avvento del CAP, la consegna della corrispondenza avveniva in modo caotico e poco efficiente, ma grazie a questo codice, ogni indirizzo divenne facilmente identificabile e tracciabile, migliorando notevolmente il servizio postale in tutta la nazione. Il CAP di Acerra, identificato dalla sequenza numerica 80011, consente una consegna rapida ed efficiente della posta destinata alla città, contribuendo alla sua identificazione e localizzazione.

L’importanza del CAP di Acerra si riflette nei molteplici ambiti in cui il codice postale è utilizzato. Oltre alla consegna della posta, il CAP è essenziale anche per altri servizi che richiedono l’indicazione del codice postale, come ad esempio l’invio di pacchi o la registrazione di documenti. Per le attività commerciali e imprenditoriali di Acerra, il CAP riveste un ruolo cruciale poiché le aziende devono indicare il codice postale nei propri documenti e corrispondenze per garantire una corretta identificazione e localizzazione dell’azienda.

Le caratteristiche distintive del CAP di Acerra, con la sua sequenza numerica 80011, lo rendono uno strumento indispensabile per l’identificazione e la localizzazione della città. Questo codice postale rispetta le regole e le normative nazionali in materia di codici postali, garantendo una gestione efficiente della corrispondenza e dei pacchi destinati ad Acerra. Grazie al CAP, la città è facilmente riconoscibile e tracciabile, agevolando la consegna dei servizi postali e il coordinamento delle attività commerciali sul territorio.

L’utilizzo del CAP di Acerra si estende a diversi settori e contesti, assicurando una corretta identificazione e localizzazione della città. I residenti devono indicare il codice postale nei propri documenti e corrispondenze per garantire una consegna puntuale della posta, mentre le aziende devono utilizzare il CAP nelle proprie comunicazioni per facilitare la gestione delle attività commerciali. Inoltre, il CAP è fondamentale anche per l’invio di pacchi e la registrazione di documenti, contribuendo a mantenere un flusso efficiente dei servizi destinati ad Acerra.

In conclusione, il CAP di Acerra rappresenta un pilastro per la città e i suoi abitanti, garantendo una corretta consegna della posta e dei servizi grazie alla sua sequenza numerica univoca. Questo codice postale, parte integrante del sistema postale italiano, svolge un ruolo fondamentale nella gestione della corrispondenza e dei servizi postali ad Acerra, confermando la sua importanza e rilevanza per il territorio.

