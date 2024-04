CAP Faenza: ecco il codice di avviamento postale di Faenza – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Faenza, che è 48018, è un elemento cruciale per garantire l’invio e la ricezione efficiente della posta nella città. Faenza, situata in Emilia-Romagna, è celebre per la sua tradizione ceramica e rappresenta un centro artistico e culturale di rilevanza. Il territorio faentino è caratterizzato da paesaggi collinari e da una produzione agricola variegata, con un focus particolare sulla coltivazione di frutta e ortaggi.

Grazie al CAP 48018, Faenza può essere localizzata con esattezza su una mappa e la sua area postale può essere individuata con precisione. Questo codice è utilizzato non solo per la corrispondenza tradizionale, ma anche per le spedizioni effettuate tramite servizi di corriere e consegna rapida. L’introduzione dei codici di avviamento postale in Italia negli anni ’60 ha contribuito a ottimizzare la gestione della corrispondenza e a migliorare i tempi di consegna, automatizzando i processi di smistamento e riducendo gli errori.

