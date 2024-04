CAP Limbiate: ecco il codice di avviamento postale di Limbiate – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico che serve a identificare in modo univoco una località al fine di agevolare la spedizione e l’indirizzamento della corrispondenza. Ogni località in Italia ha il proprio CAP, composto da cinque cifre. Limbiate è una cittadina situata nella provincia di Monza e della Brianza, in Lombardia, con il CAP 20812 che permette di individuarla con precisione per garantire una consegna corretta della posta.

Con una popolazione di circa 24.000 abitanti, Limbiate si trova a breve distanza a nord di Milano e rappresenta un importante centro di passaggio e di scambio commerciale grazie alla sua posizione strategica. Il territorio di Limbiate è caratterizzato dalla presenza di numerose aziende e attività commerciali che contribuiscono in modo significativo all’economia locale. Inoltre, la cittadina è circondata da un paesaggio naturale di grande bellezza che offre opportunità per escursioni e attività all’aria aperta.

Il CAP 20812 di Limbiate è utilizzato per identificare in modo univoco la località nelle operazioni di spedizione della corrispondenza. Grazie a questo codice, è possibile evitare errori nell’indirizzamento della posta e garantire una consegna puntuale e corretta. Le prime tre cifre del CAP identificano il comune di Limbiate, mentre le ultime due indicano la zona specifica all’interno del comune, facilitando così il lavoro dei corrieri e semplificando le operazioni di smistamento della posta.

L’uso corretto del CAP è essenziale per assicurare una corretta consegna della posta a Limbiate. Quando si invia della corrispondenza a questa località, è fondamentale includere il CAP 20812 nell’indirizzo per facilitare il lavoro dei corrieri e garantire che la lettera o il pacco raggiungano correttamente il destinatario. In caso di spedizioni internazionali, è importante specificare il CAP insieme al nome della località e alla sigla IT per indicare che si tratta di un indirizzo italiano.

Il CAP di Limbiate non è solo importante per il servizio postale, ma viene utilizzato anche in altri contesti come le operazioni di geolocalizzazione e l’identificazione delle località. Questo codice permette di identificare in modo univoco Limbiate e associare a questa località informazioni geografiche e demografiche specifiche, facilitando ricerche, analisi territoriali, studi di mercato e analisi statistiche relative a Limbiate.

In conclusione, il Codice di Avviamento Postale (CAP) 20812 di Limbiate è un elemento fondamentale per garantire una corretta consegna della posta in questa località. Grazie al CAP, è possibile identificare in modo univoco Limbiate e agevolare le operazioni di spedizione della corrispondenza, evitando errori nell’indirizzamento della posta e assicurando che i destinatari ricevano correttamente le loro lettere e pacchi. Questo codice è uno strumento prezioso per l’organizzazione del servizio postale e per la gestione efficiente delle operazioni di smistamento della corrispondenza.

