Anticipazioni La Promessa 27 Febbraio 2024: Maria presa di mira

Le anticipazioni della prossima puntata della soap “La Promessa” ci svelano che Salvador tornerà a dichiararsi a Maria. Dopo aver trascorso del tempo lontano per il servizio militare, il domestico confesserà alla Fernandez di aver sentito la sua mancanza e le chiederà di sposarlo. La reazione di Maria è ancora incerta: accetterà con entusiasmo o sarà confusa riguardo ai suoi sentimenti?

Salvador sembra aver avuto un cambio di cuore e desidera riconquistare Maria. Dopo aver realizzato di aver commesso errori nei confronti della ragazza, decide di dichiararle i suoi sentimenti e le propone di sposarlo. Tuttavia, la reazione di Maria rimane un punto interrogativo: accetterà la proposta o si renderà conto di essere legata a qualcun altro?

Inoltre, Jimena rivela a Manuel di essere incinta, portando il marchese a rinunciare ai suoi progetti di fuga in Italia per restare alla tenuta. Manuel si trova diviso tra la felicità di diventare padre e la consapevolezza di essere legato a una donna che non ama. Con l’arrivo imminente di un figlio, Manuel dovrà prepararsi ad accogliere il piccolo con amore, nonostante le difficoltà della situazione.

La famiglia Lujàn si allarga con l’annuncio della gravidanza di Jimena durante una colazione in famiglia. Don Alonso si mostra entusiasta all’idea di accogliere un nuovo membro nella famiglia, mentre Catalina e Martina faticano ad accettare la presenza di Jimena, soprattutto dopo la partenza di Cruz. La notizia della gravidanza si diffonde rapidamente nella tenuta, suscitando reazioni contrastanti tra i vari personaggi.

In conclusione, le anticipazioni della prossima puntata de “La Promessa” promettono colpi di scena e momenti emozionanti per i protagonisti della soap. Le dinamiche familiari e sentimentali si intrecciano, creando tensioni e sorprese che coinvolgeranno il pubblico. Resta da vedere come si evolveranno le relazioni tra i personaggi e quali saranno le conseguenze delle scelte compiute. Non resta che attendere con trepidazione l’episodio per scoprire come si svilupperà la trama e cosa riserverà il destino ai nostri eroi.

