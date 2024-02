Anticipazioni settimanali Uomini e Donne: dal 19 al 23 Febbraio

Il famoso programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, continua a tenere incollati alla tv milioni di telespettatori in tutta Italia. Le anticipazioni della settimana riguardano sia il Trono Over che il Trono Classico, con momenti intensi e sorprendenti in arrivo per i protagonisti.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal 19 al 23 febbraio su Canale 5, l’attenzione sarà focalizzata sulle vicende tra Ida Platano e il suo corteggiatore Pierpaolo. La tensione tra di loro raggiungerà l’apice vicino al bacio, mentre Mario Cusitore sembrerà essere in disparte dopo il suo tentativo fallito di riconquistare la tronista in una precedente puntata.

Un momento significativo si verificherà con l’abbandono di Orfeo, il cavaliere, che lascerà lo show dopo un acceso confronto con Gianni Sperti. Nel frattempo, Ida Platano deciderà di portare fuori Pierpaolo, creando l’attesa per un potenziale bacio tra di loro. Ernesto Russo, da parte sua, continuerà a conoscere meglio Barbara e Jessica, mentre si allontanerà da Maura e Sabrina. La situazione si farà ancora più interessante con Brando, indeciso sulla sua scelta tra Beatriz e Raffaela. Tina Cipollari e Beatriz si scontreranno animatamente in studio, mentre Brando tenterà di prendere una decisione definitiva.

Le anticipazioni della settimana includono anche un colpo di scena nel Trono Over con l’abbandono di Orfeo dopo una discussione accesa con Gianni Sperti. Gli spettatori dovranno attendere per conoscere tutti i dettagli di questa lite che porterà il cavaliere a lasciare il programma. Nel frattempo, Diego Tavani farà il suo ritorno in studio dopo un paio di anni, diventando nuovamente protagonista del programma. Diego è una vecchia conoscenza di Ida Platano, ma la loro storia si era conclusa in modo burrascoso. In queste nuove puntate, Diego si ritroverà al centro dello studio con Aasma, ma alla fine decideranno di interrompere la conoscenza poiché non è scattata alcuna scintilla tra di loro.

Le anticipazioni della settimana promettono emozioni intense e colpi di scena che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. Uomini e Donne si conferma ancora una volta come uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, grazie alle dinamiche avvincenti e alle storie coinvolgenti dei suoi protagonisti. Non resta che seguire le prossime puntate per scoprire cosa riserverà il destino ai personaggi di questa affascinante trasmissione televisiva.

