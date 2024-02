Google Gemini, cos’è la nuova app che prende il posto di Bard

Google sta costantemente aggiornando il suo ecosistema al fine di migliorare i propri servizi e fare concorrenza ad Apple. Anche nel settore dei motori di ricerca, Google ha deciso di introdurre nuove funzionalità e app per offrire metodologie di ricerca più avanzate. Uno di questi nuovi progetti è Google Gemini, che viene considerato un miglioramento di Bard.

Google Gemini è disponibile in una versione Pro che richiede un abbonamento. Questa condizione potrebbe portare a un cambiamento nel mondo dei chatbot. Ma cosa offre esattamente la nuova versione di Gemini?

Gemini non è solo uno strumento di ricerca, ma può anche essere utilizzato per pianificare attività, scrivere testi in pochi secondi e ottenere informazioni stradali in tempo reale. Si prevede che prenderà il posto di Bard, che a sua volta è simile a ChatGPT nella versione 3.5. Come altre forme di intelligenza artificiale avanzate su dispositivi Android, Gemini sarà disponibile solo sui modelli di punta come il Samsung Galaxy S24 e i telefoni Pixel di Google. Per tutti gli altri dispositivi, sembra che sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile che dovrebbe costare meno di 20 dollari.

Secondo alcune fonti, Gemini sarà parte di un’app che verrà gradualmente introdotta e potrà essere utilizzata anche in una versione limitata e gratuita su dispositivi Android aggiornati. Questo permetterà a un numero maggiore di utenti di sperimentare le funzionalità avanzate offerte da Gemini.

L’obiettivo di Google con Gemini è fornire agli utenti un motore di ricerca più potente e preciso. La tecnologia di intelligenza artificiale utilizzata in Gemini è in grado di comprendere meglio le richieste degli utenti e fornire risposte più accurate. Inoltre, l’app offre anche la possibilità di pianificare attività, come prenotare un ristorante o organizzare un viaggio, in modo rapido e semplice.

Un’altra caratteristica interessante di Gemini è la sua capacità di generare testi in modo automatico. Questo può essere particolarmente utile per coloro che devono redigere documenti o articoli in poco tempo. Gemini può generare testi coerenti e ben strutturati, risparmiando così tempo e sforzo.

Inoltre, Gemini offre anche informazioni stradali in tempo reale. Questo è particolarmente utile per coloro che si trovano in viaggio e hanno bisogno di indicazioni precise sulla strada da seguire. L’app può fornire indicazioni dettagliate sull’itinerario, il traffico e i punti di interesse lungo il percorso.

L’introduzione di Gemini nel mondo dei chatbot potrebbe portare a un cambiamento significativo. Con la sua capacità di comprendere meglio le richieste degli utenti e fornire risposte accurate, Gemini potrebbe rivoluzionare l’interazione tra gli utenti e i chatbot. Questo potrebbe rendere i chatbot più utili e affidabili, offrendo risposte immediate e precise alle domande degli utenti.

In conclusione, Google sta continuamente migliorando il suo ecosistema per offrire servizi più avanzati e competere con Apple. Gemini è una delle ultime novità introdotte da Google nel settore dei motori di ricerca. Con funzionalità avanzate come la generazione automatica di testi e l’offerta di informazioni stradali in tempo reale, Gemini promette di offrire agli utenti un’esperienza di ricerca più avanzata e completa.

