Polestar Phone, successo o flop? Ecco le ultime notizie

Polestar, il marchio automobilistico affiliato a Volvo, potrebbe presto entrare nel mercato degli smartphone. Da diversi mesi circolano voci su un possibile smartphone Polestar, e nelle ultime settimane sono state diffuse immagini che sembrano confermare queste indiscrezioni.

Polestar è noto per la produzione di auto elettriche e per l’utilizzo del sistema Android Automotive all’interno dei suoi veicoli. Non è il primo marchio automobilistico ad avvicinarsi al settore degli smartphone, e probabilmente non sarà neanche l’ultimo, dimostrando l’attrattiva che il mondo mobile continua ad avere anche per aziende esterne al settore.

Un possibile smartphone Polestar potrebbe rafforzare ulteriormente il legame tra il marchio e Android, così come con Google.

Recentemente sono emersi ulteriori dettagli sul cosiddetto “Polestar Phone”. Le informazioni trapelate sembrano confermare che il telefono sarà sviluppato in collaborazione con Meizu, un’azienda di tecnologia cinese. Questa partnership non sorprende, dato che entrambe le aziende sono controllate dalla holding cinese Geely, che possiede anche Volvo, Proton e Lotus.

Le immagini pubblicate online mostrano un teaser del possibile telefono Polestar. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo avrà una struttura in metallo piatta e una tripla fotocamera sul retro, con ciascun sensore protetto da un anello autonomo. La fotocamera principale avrà una lunghezza focale di 23 mm e un’apertura di f/1.9. Saranno presenti anche un teleobiettivo con lunghezza focale di 70 mm e un obiettivo ultragrandangolare con apertura di f/2.4.

Si presume che il Polestar Phone sarà un dispositivo di fascia alta, equipaggiato con un processore Snapdragon 8 di Qualcomm. Al momento non è ancora noto quando il telefono sarà disponibile sul mercato, ma sembra che potrebbe essere lanciato inizialmente in esclusiva per il mercato cinese.

In conclusione, Polestar potrebbe presto lanciare il suo primo smartphone, ampliando ulteriormente la sua presenza nel settore della tecnologia e rafforzando il suo legame con Android e Google. Le immagini trapelate mostrano un dispositivo di fascia alta con una tripla fotocamera e una struttura in metallo. Nonostante non siano ancora disponibili informazioni precise sul lancio del telefono, sembra che potrebbe essere inizialmente commercializzato solo in Cina.

