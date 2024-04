CAP Agrate Brianza: ecco il codice di avviamento postale di Agrate Brianza – Il Dunque

Il CAP di Agrate Brianza è un codice di avviamento postale fondamentale per garantire la corretta consegna della corrispondenza in questa località della provincia di Monza e Brianza, in Lombardia. Questo codice univoco è composto da cinque cifre e facilita il lavoro dei corrieri e dei postini, oltre ad essere utile per aziende, istituzioni e privati che devono inviare o ricevere posta. Conoscere il CAP corretto di Agrate Brianza è essenziale per assicurare che la corrispondenza arrivi puntualmente al destinatario senza errori o ritardi.

Il Codice di Avviamento Postale, noto come CAP, è un codice numerico utilizzato dal servizio postale per identificare in modo univoco le diverse località del territorio nazionale. Ogni comune italiano ha il proprio CAP, che è composto da cinque cifre. Nel caso di Agrate Brianza, il CAP è 20864. Questo codice è inserito nell’indirizzo postale insieme al nome della località, della provincia e della regione, facilitando così la corretta consegna della corrispondenza a destinazione. Il corretto utilizzo del CAP non solo semplifica il lavoro dei corrieri e dei postini, ma è anche importante per aziende, istituzioni e privati che devono gestire spedizioni e consegne.

Per trovare il CAP di Agrate Brianza, basta effettuare una rapida ricerca su internet o recarsi presso gli uffici postali. È possibile digitare “CAP Agrate Brianza” su un motore di ricerca per trovare immediatamente il codice corretto da utilizzare negli indirizzi postali. È importante fare attenzione a non confondere il CAP di Agrate Brianza con quelli di altre località simili nella zona circostante, in quanto ogni comune ha il proprio codice di avviamento postale, che può variare anche di poche cifre. Verificare sempre con precisione il CAP corretto prima di inviare qualsiasi tipo di corrispondenza per evitare errori di indirizzamento e ritardi nella consegna.

Il corretto utilizzo del CAP di Agrate Brianza è fondamentale per assicurare la tempestiva consegna della corrispondenza. Errori nell’indirizzamento, come omessi o inserimenti di codici errati, potrebbero causare ritardi nella consegna o la perdita della posta. Le aziende che gestiscono spedizioni e consegne, come corrieri e servizi postali, si affidano al CAP per garantire un servizio efficiente e affidabile. Conoscere e utilizzare correttamente il CAP di Agrate Brianza è quindi essenziale per garantire che la corrispondenza raggiunga il destinatario nel minor tempo possibile e senza intoppi.

In conclusione, il CAP di Agrate Brianza è un elemento essenziale per l’indirizzamento corretto della corrispondenza destinata a questa località. Consultare fonti affidabili per verificare il CAP corretto di Agrate Brianza e compilare gli indirizzi in modo preciso e accurato è fondamentale per garantire la tempestiva consegna della posta e evitare ritardi o smarrimenti. Grazie al corretto utilizzo del CAP, la corrispondenza arriverà a destinazione in modo rapido ed efficiente, soddisfacendo mittenti e destinatari.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Agrate Brianza: ecco il codice di avviamento postale di Agrate Brianza – Il Dunque