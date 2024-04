CAP Campobasso: ecco il codice di avviamento postale di Campobasso – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un codice numerico che identifica in modo univoco una località per la spedizione della posta, facilitando così la distribuzione e garantendo una consegna più rapida ed efficiente. Ogni città, comune o frazione ha il proprio CAP, come nel caso di Campobasso, capoluogo della regione Molise, che ha il CAP 86100.

Campobasso è una città ricca di storia e tradizioni, situata nel cuore del Molise. Fondata dai Sanniti nel IV secolo a.C., ha attraversato diverse dominazioni nel corso dei secoli, passando dai Romani ai Longobardi fino al Regno delle Due Sicilie. Oggi, Campobasso è un centro urbano moderno e vivace, con un centro storico caratterizzato da monumenti e palazzi storici che testimoniano la sua antica storia.

Il suggestivo centro storico di Campobasso è caratterizzato da stretti vicoli, scalinate e piazzette che offrono panorami mozzafiato sulla vallata circostante. Tra i monumenti più importanti della città si possono citare il Castello Monforte, la Cattedrale di San Giorgio e il Palazzo Municipale, che rappresentano il cuore pulsante della vita cittadina.

Il CAP di Campobasso, composto da cinque cifre, è fondamentale per la corretta spedizione della posta. Questo codice consente di indirizzare in modo preciso e rapido lettere e pacchi destinati alla città, facilitando la distribuzione della corrispondenza da parte delle poste italiane. Grazie al CAP, i corrieri postali possono consegnare la posta in modo più efficiente, evitando errori di destinazione e garantendo una consegna puntuale.

Per trovare il CAP di Campobasso o di qualsiasi altra località italiana, è possibile consultare siti web specializzati che forniscono informazioni dettagliate sui codici di avviamento postale. In alternativa, è possibile recarsi direttamente presso l’ufficio postale più vicino e chiedere informazioni agli addetti allo sportello. È importante ricordare di indicare sempre il CAP correttamente sulla busta o sul pacco da spedire per evitare ritardi nella consegna.

In conclusione, il CAP di Campobasso è essenziale per la corretta spedizione della posta e la sua consegna rapida ed efficiente. Assicurati di conoscere il CAP corretto della città prima di inviare qualsiasi corrispondenza, in modo da garantire una consegna tempestiva e senza inconvenienti.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Campobasso: ecco il codice di avviamento postale di Campobasso – Il Dunque