CAP Carate Brianza: ecco il codice di avviamento postale di Carate Brianza – Il Dunque

Il codice di avviamento postale (CAP) di Carate Brianza è un elemento cruciale per chiunque abbia la necessità di spedire o ricevere corrispondenza in questa località della provincia di Monza e della Brianza. Con le sue cinque cifre univoche, il CAP facilita la corretta consegna dei pacchi e della posta, garantendo un servizio efficiente e senza intoppi. In questo articolo, esploreremo l’importanza del CAP di Carate Brianza, fornendo informazioni utili su come utilizzarlo correttamente e sulle sue caratteristiche principali.

Carate Brianza è un comune situato nella regione Lombardia, nella provincia di Monza e della Brianza. Con una popolazione di circa 13.000 abitanti, il comune vanta una storia e tradizioni ricche. Il suo territorio si estende su una superficie di circa 8 chilometri quadrati e include diverse frazioni e località minori. Grazie alla sua posizione strategica tra Milano e Lecco, Carate Brianza è un importante centro di scambi commerciali e attività produttive.

Il CAP di Carate Brianza, 20841, è un punto di riferimento fondamentale per la corretta spedizione della corrispondenza e dei pacchi verso questa località. L’uso accurato del codice di avviamento postale è essenziale per assicurare una consegna rapida ed efficace, evitando possibili ritardi o smarrimenti. Quando si compila un modulo di spedizione o si scrive un indirizzo su una busta, è imprescindibile inserire correttamente il CAP di Carate Brianza per garantire una consegna tempestiva.

Il CAP di Carate Brianza è composto da cinque cifre, con le prime due (20) che indicano la provincia di Monza e della Brianza, e le tre successive che identificano univocamente il comune di Carate Brianza. Questo sistema di codifica semplifica la gestione e la distribuzione della corrispondenza da parte delle poste, assicurando una consegna precisa e puntuale. Grazie al CAP, è possibile individuare con precisione la località di destinazione e organizzare il servizio postale in modo ottimale.

L’uso corretto del CAP di Carate Brianza è fondamentale per evitare errori nella spedizione della corrispondenza. Inserire il codice di avviamento postale in modo accurato sulla busta o sul pacco garantisce che la spedizione venga instradata correttamente e consegnata al destinatario senza inconvenienti. Omettere o inserire in modo errato il CAP può causare ritardi nella consegna o addirittura la perdita della spedizione. Pertanto, è sempre consigliabile verificare attentamente il codice di avviamento postale prima di spedire qualsiasi tipo di corrispondenza.

Oltre a facilitare la consegna della corrispondenza, il CAP di Carate Brianza fornisce informazioni pratiche su un determinato indirizzo. Grazie al codice di avviamento postale, è possibile identificare rapidamente la località di destinazione e ottenere dettagli sulla zona in cui si trova. Questo è particolarmente utile per chi deve programmare un viaggio o una visita a Carate Brianza e desidera informazioni precise sull’ubicazione di un indirizzo specifico.

In conclusione, il CAP di Carate Brianza è un elemento fondamentale per la corretta spedizione della corrispondenza in questa località della provincia di Monza e della Brianza. Utilizzarlo correttamente è essenziale per garantire una consegna rapida ed efficiente, evitando possibili ritardi o smarrimenti. Grazie al sistema di codifica del CAP, è possibile identificare in modo univoco la località di destinazione e organizzare il servizio postale in modo ottimale. Si consiglia sempre di verificare attentamente il CAP di Carate Brianza prima di spedire qualsiasi tipo di corrispondenza, per assicurare una consegna puntuale e precisa.

