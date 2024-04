CAP Civitanova Marche: ecco il codice di avviamento postale di Civitanova Marche – Il Dunque

Civitanova Marche è una città situata nella regione delle Marche, precisamente nella provincia di Macerata. Questa località è rinomata per le sue spiagge, il turismo e la produzione di calzature, ed è frequentata da numerosi visitatori durante tutto l’anno. Per chiunque abbia la necessità di inviare della corrispondenza a Civitanova Marche, è essenziale conoscere il codice di avviamento postale (CAP) della città. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni necessarie sul CAP Civitanova Marche e su come utilizzarlo correttamente.

Il codice di avviamento postale di Civitanova Marche è 62012. Questo codice di cinque cifre è di fondamentale importanza per indirizzare correttamente la posta destinata a questa località e per garantire una consegna veloce ed efficiente. Grazie al CAP, le poste italiane possono suddividere il territorio nazionale in aree più piccole, facilitando così la gestione della corrispondenza e garantendo che ogni plico giunga a destinazione nel minor tempo possibile.

Per utilizzare correttamente il CAP di Civitanova Marche, è importante inserirlo in modo preciso sull’indirizzo della corrispondenza. Il CAP deve essere scritto dopo il nome della città, separato da uno spazio e posto prima della sigla della provincia. Ad esempio, se si desidera inviare una lettera a Civitanova Marche, l’indirizzo corretto sarà: Via Garibaldi, 56 – 62012 Civitanova Marche (MC). In questo modo, la posta verrà indirizzata correttamente e consegnata senza intoppi.

È importante sottolineare che il CAP di Civitanova Marche non è importante solo per la corrispondenza tradizionale, ma è fondamentale anche per l’invio di pacchi e merci tramite corriere. Inserendo correttamente il CAP sull’etichetta del pacco, si garantisce una consegna più rapida e precisa, evitando così eventuali ritardi o smarrimenti. Inoltre, il CAP è necessario anche per l’invio di raccomandate e altre modalità di spedizione postale, pertanto è essenziale conoscerlo e utilizzarlo correttamente.

Oltre al CAP, è consigliabile conoscere anche altri dettagli sull’indirizzo di Civitanova Marche al fine di garantire una corretta consegna della posta. È sempre consigliabile indicare il nome del destinatario, il nome della via e il numero civico, in modo da rendere l’indirizzo il più dettagliato possibile. Nel caso di condomini o palazzi con più unità abitative, è opportuno indicare anche il nome del condominio o del palazzo per facilitare ulteriormente la consegna della corrispondenza.

Per coloro che desiderano inviare della corrispondenza a Civitanova Marche dall’estero, è importante ricordare di indicare anche il codice ISO del paese (IT per l’Italia) prima del CAP. Ad esempio, se si vuole inviare una lettera a Civitanova Marche dall’estero, l’indirizzo corretto sarà: Via Roma, 123 – 62012 Civitanova Marche (MC) – ITALIA. Grazie a questa precisa indicazione, la posta verrà instradata correttamente verso l’Italia e poi verso Civitanova Marche, garantendo una consegna senza intoppi.

In conclusione, il CAP di Civitanova Marche è un elemento essenziale per assicurare la corretta consegna della posta nella città marchigiana. Conoscere e utilizzare correttamente il CAP è indispensabile per evitare possibili ritardi o smarrimenti nella consegna della corrispondenza. Ricorda sempre di inserire il CAP in modo preciso sull’indirizzo della posta e di indicare tutti i dettagli necessari per garantire una consegna rapida ed efficiente. Grazie al CAP, potrai inviare la tua corrispondenza a Civitanova Marche in modo sicuro e affidabile.

