Giusina in Cucina: Cartocci alla ricotta

Giusina è una palermitana che ha traslocato a Milano da tempo e si è guadagnata la fama in televisione con il suo programma culinario “Giusina in cucina” trasmesso su Food Network, canale 33 del digitale terrestre. Il suo show è amato dai telespettatori per le ricette gustose e semplici che propone. Oggi, Giusina ci guida nella preparazione di dolci tipici della tradizione siciliana, i cartocci alla ricotta.

I cartocci alla ricotta sono dei dolci che presentano un impasto fritto e un delizioso ripieno di ricotta. Nonostante la loro forma non particolarmente accattivante, il loro sapore conquista tutti e sono relativamente facili da preparare in casa. Questi dolci siciliani richiedono un tempo di cottura di soli 10 minuti, una preparazione di 15 minuti e un tempo totale di 25 minuti. Si inseriscono nella categoria dei dolci e rappresentano una specialità della cucina siciliana.

La preparazione dei cartocci alla ricotta inizia con l’impasto degli ingredienti in una planetaria. Successivamente, l’impasto deve lievitare per almeno due ore, dopodiché si devono dare le forme alle canule precedentemente imburrate e farli lievitare nuovamente fino al raddoppio. Una volta pronti, i cartocci vanno fritti in olio di semi ben caldo e successivamente farciti con una sac a poche, per poi essere passati nello zucchero semolato.

Gli ingredienti necessari per preparare i cartocci alla ricotta includono 600g di farina, 250ml di latte tiepido, 50g di strutto, 50g di zucchero, un cucchiaino di sale, 15g di lievito di birra, 1 uovo, olio di semi, zucchero semolato per guarnire e una noce di burro. Per la crema, si utilizzano 500g di ricotta di pecora, 150g di zucchero semolato e gocce di cioccolato a piacere.

Giusina, con la sua esperienza culinaria e la sua passione per la cucina siciliana, ci mostra passo dopo passo come realizzare questi deliziosi dolci tradizionali. Grazie alla sua presenza televisiva e alla sua capacità di comunicare la sua passione per la cucina, Giusina ha conquistato il cuore dei telespettatori e degli appassionati di cucina in tutta Italia.

In conclusione, i cartocci alla ricotta sono un’autentica prelibatezza della tradizione siciliana, e grazie a Giusina possiamo imparare a prepararli comodamente a casa nostra. La combinazione di ingredienti semplici e genuini, unita alla maestria nella preparazione di Giusina, rende questo dolce un vero e proprio capolavoro culinario da gustare e condividere con amici e familiari.

