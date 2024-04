Ricetta tipica Molise, Zuppa di cicerchie: ingredienti e preparazione

La preparazione della zuppa di cicerchie inizia con il lavaggio accurato dei legumi per eliminare eventuali residui. Successivamente, si procede facendo soffriggere la cipolla tritata finemente in una pentola capiente con un po’ d’olio. Una volta che la cipolla è dorata, si aggiungono le cicerchie e si lasciano tostare per qualche minuto mescolando di tanto in tanto. A questo punto, si coprono i legumi con un litro d’acqua o brodo vegetale e si aggiunge un rametto di rosmarino per aromatizzare il tutto.

Dopo aver portato il composto a ebollizione, si lascia cuocere la zuppa per circa 20 minuti a fuoco medio-basso. Successivamente, si aggiungono le patate tagliate a dadini e si prosegue la cottura per altri 15-20 minuti, fino a quando le verdure sono morbide e i sapori si sono amalgamati per creare un piatto gustoso e nutriente.

Nel frattempo, si prepara il pane abbrustolendolo in padella con un po’ d’olio e un pizzico di sale finché non diventa croccante. Una volta che la zuppa è quasi pronta, si aggiusta di sale e si mescola bene per distribuire in modo omogeneo i sapori.

Per servire la zuppa di cicerchie, si impiatta il piatto completandolo con una spolverata di pepe nero, un filo d’olio extravergine a crudo e i croccanti cubetti di pane abbrustolito. Per un tocco extra di sapore, si può aggiungere del pecorino grattugiato a piacere.

In questo modo, si otterrà una zuppa di cicerchie ricca di sapori e profumi, perfetta da gustare in una fredda giornata invernale per scaldare il corpo e il cuore con un piatto genuino e salutare. La semplicità degli ingredienti e la facilità di preparazione rendono questa zuppa un piatto ideale da proporre in ogni occasione, sia come primo piatto in un pranzo in famiglia che come piatto unico per una cena leggera e nutriente.

Le cicerchie, legumi antichi dal sapore rustico e avvolgente, si rivelano una valida alternativa alle classiche leguminose come fagioli e ceci, arricchendo la nostra tavola di nutrienti essenziali e di gusto autentico. Grazie alla presenza di fibre, proteine e vitamine, le cicerchie sono un alimento completo che apporta numerosi benefici alla nostra salute, contribuendo al benessere del nostro organismo e alla nostra energia quotidiana.

In conclusione, la zuppa di cicerchie si rivela un piatto dalla bontà straordinaria, capace di conquistare il palato di chiunque con la sua semplicità e genuinità. Con pochi e genuini ingredienti, è possibile preparare un piatto gustoso e nutriente che saprà soddisfare i palati più esigenti e regalare momenti di piacere autentico a tavola. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

