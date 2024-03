Ricetta tipica Piemonte, Uova alla piemontese: ingredienti e preparazione

Le uova alla piemontese sono un piatto delizioso e ricco di sapori che si prepara facilmente in pochi passaggi. Per iniziare, è necessario arrostire un peperone intero in forno a 200°C per circa 40-45 minuti, fino a quando risulta morbido e ben cotto. Una volta pronto, il peperone va lasciato intiepidire, spellato e tagliato a pezzetti per essere utilizzato nella preparazione delle uova.

Successivamente, in una padella è necessario scaldare due cucchiai d’olio e far appassire la cipolla finemente tritata. Una volta che la cipolla risulta trasparente, è il momento di aggiungere la pancetta a dadini e farla rosolare per circa 5 minuti. A questo punto, si aggiunge la salsa di pomodoro e i pezzetti di peperone arrostito, salando e pepando a piacere. La salsa va cotta a fiamma moderata fino a quando non si sarà addensata, sviluppando tutti i suoi profumi e sapori intensi.

Una volta pronta la salsa, si passa alla preparazione dei tegamini monoporzione da forno, che vanno precedentemente imburrati per evitare che le uova si attacchino durante la cottura. In ogni tegamino si dispone un cucchiaio della salsa preparata e si sguscia un uovo fresco, salando leggermente gli albumi per aggiustare il sapore. I tegamini vanno infornati a 180°C per circa 20 minuti, fino a quando gli albumi delle uova si saranno leggermente rappresi.

Una volta pronte, le uova alla piemontese vengono sfornate e servite calde, pronte per essere gustate e apprezzate da tutti i commensali. Questo piatto è perfetto da servire come antipasto o come secondo piatto leggero e saporito, ideale per una cena in famiglia o per un pranzo veloce ma gustoso. La combinazione di ingredienti come il peperone arrostito, la pancetta croccante e le uova morbide rendono questa ricetta un vero trionfo di sapori e consistenze, che conquisterà anche i palati più esigenti.

Le uova alla piemontese sono un piatto versatile e adatto a diverse occasioni, che si presta a essere personalizzato e arricchito con ingredienti aggiuntivi a piacere. Si possono aggiungere, ad esempio, formaggi come il formaggio grana grattugiato o erbe aromatiche come il prezzemolo tritato, per un tocco in più di gusto e freschezza. Inoltre, si possono servire le uova alla piemontese accompagnate da crostini di pane caldi e croccanti, per un contrasto di consistenze davvero irresistibile.

In conclusione, le uova alla piemontese sono un piatto tradizionale della cucina italiana che unisce semplicità e bontà in ogni boccone. La preparazione di questo piatto richiede pochi passaggi e ingredienti comuni, ma il risultato finale è sempre sorprendente e appagante. Con la loro combinazione di sapori intensi e contrastanti, le uova alla piemontese sono un vero trionfo di gusto che conquisterà tutti i palati. Provate a prepararle e lasciatevi conquistare dalla loro bontà!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

