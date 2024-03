Ricetta tipica Toscana, Baccalà alla livornese: ingredienti e preparazione

Il baccalà alla livornese è un piatto gustoso e semplice da preparare. Per iniziare, è necessario pulire i filetti di baccalà, eliminando la pelle e le lische. Una volta puliti, si procede tagliandoli a tocchi. In una padella ampia, si fa rosolare l’aglio tritato e si aggiungono i pezzi di baccalà. Si lasciano cuocere a fiamma vivace fino a quando saranno ben coloriti da entrambi i lati.

Successivamente, si sfuma con il vino bianco e si lascia evaporare la parte alcolica. Si aggiunge la passata di pomodoro e si mescola con cura, abbassando la fiamma. Si copre la padella lasciando uno spazio per lo sfiato e si lascia cuocere a fiamma dolce per circa 35-40 minuti. Il tempo di cottura dipenderà dalla qualità del baccalà e dallo spessore dei filetti.

A fine cottura, si assaggia il piatto e, se necessario, si aggiunge un pizzico di sale. Si completa il piatto con una macinata di pepe nero e prezzemolo fresco tritato. Il baccalà alla livornese è pronto per essere gustato, con il suo sapore ricco e avvolgente.

Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o per un pranzo speciale. La sua preparazione non richiede particolari abilità culinarie, ma è importante seguire attentamente i passaggi per ottenere un risultato perfetto. Il baccalà alla livornese è un piatto che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi, grazie alla sua combinazione di sapori e alla sua consistenza morbida e succulenta.

In conclusione, il baccalà alla livornese è un piatto tradizionale della cucina italiana, che si distingue per la sua semplicità e bontà. Con pochi ingredienti e una preparazione accurata, è possibile portare in tavola un piatto gustoso e apprezzato da tutti. Provate a preparare il baccalà alla livornese seguendo la nostra ricetta e vi assicuriamo che non resterete delusi. Buon appetito!

