Ricetta tipica Trentino Alto Adige, Canederli di zucca porro e salvia: ingredienti e preparazione

Il procedimento per preparare i canederli alla zucca inizia scaldando due cucchiai d’olio in un tegame e cuocendo la polpa di zucca tagliata a dadini per circa 20 minuti. Durante la cottura, è importante mescolare di tanto in tanto per ottenere un purè asciutto che si stacchi dalle pareti del recipiente. Una volta pronto, il purè va lasciato raffreddare e successivamente vanno aggiunti la farina, il parmigiano grattugiato, il burro fuso, l’uovo, un pizzico di pepe e di noce moscata. Dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti, si otterrà una pastella liscia e soda che dovrà riposare per circa un’ora.

In una padella a parte, si scaldano l’olio e il burro e si insaporisce il porro tritato, facendo dorare leggermente anche alcune foglie di salvia. Nel frattempo, si porta a bollore una pentola d’acqua, si sala e, utilizzando due cucchiaini, si formano delle piccole porzioni di pastella da far cadere nell’acqua bollente. Man mano che i canederli salgono a galla, vanno ritirati con una paletta forata.

Una volta pronti, i canederli alla zucca vanno disposti su un piatto da portata insieme al porro, alla salvia e conditi con il burro profumato e il parmigiano grattugiato. Questo piatto è perfetto per un pranzo o una cena autunnale, grazie alla combinazione di sapori della zucca, del formaggio e delle erbe aromatiche.

La preparazione dei canederli alla zucca richiede un po’ di tempo e pazienza, ma il risultato finale sarà sicuramente gratificante. La consistenza morbida e avvolgente dei canederli si sposa alla perfezione con il sapore dolce e leggermente noce della zucca, mentre il parmigiano grattugiato aggiunge una nota di sapore salato che equilibra il piatto.

Questo piatto è ideale da servire come primo piatto in un menù autunnale, magari accompagnato da un buon bicchiere di vino bianco o rosso, a seconda dei gusti personali. I canederli alla zucca sono un’alternativa gustosa e originale ai classici canederli di pane, perfetti per chi vuole sperimentare nuove ricette e deliziare il palato con sapori autunnali.

In conclusione, i canederli alla zucca sono un piatto ricco e saporito, perfetto per un pranzo o una cena in compagnia, da gustare caldi e fumanti per apprezzarne appieno la bontà e la delicatezza dei sapori. Con un po’ di tempo e dedizione, potrete preparare questo piatto tradizionale della cucina altoatesina e deliziarvi con la sua bontà e semplicità. Buon appetito!

