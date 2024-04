Ricetta tipica Trentino Alto Adige, Strudel di mele: ingredienti e preparazione

Per preparare lo strudel di mele, bisogna prima occuparsi dell’impasto. In una ciotola, si versa la farina setacciata e il sale, aggiungendo poi l’uovo e l’acqua per iniziare ad impastare con le mani. Successivamente, si unisce l’olio e si continua a lavorare il composto fino a ottenere una consistenza omogenea. Se l’impasto risulta troppo appiccicoso, è possibile aggiungere un po’ di farina in più, ma non più di 10-20 grammi. Una volta ottenuto un panetto, si trasferisce su un piano e lo si lavora fino a renderlo elastico. A questo punto, si forma una palla e si mette a riposare in una ciotola leggermente unta, coperta con pellicola, per un’ora in frigorifero.

Nel frattempo, si mette l’uvetta in ammollo nel rum o in acqua tiepida e si fa tostare il pangrattato in una padella con del burro. Dopo averlo fatto dorare, si spegne il fuoco e si lascia intiepidire. Si sbucciano le mele, si eliminano i torsoli e si tagliano a fettine sottili, unendole poi in una ciotola con zucchero, pinoli, scorza di limone grattugiata, cannella e l’uvetta ben strizzata. Si fondono il burro rimasto in un pentolino e si stende il panetto di pasta su un canovaccio infarinato, formando un rettangolo.

Si spennella la superficie con burro fuso, escludendo i bordi, e si cosparge con il pangrattato tostato, che assorbirà i succhi delle mele in cottura. Si adagiano le mele sulla pasta e si arrotola lo strudel, sigillandolo bene sui lati per evitare perdite durante la cottura. Prima di infornare, si spennella con burro fuso e si cuoce in forno statico a 200° per circa 40 minuti (oppure ventilato a 180° per 30 minuti). Quando è pronto, si può spolverare con zucchero a velo e servire tiepido, tagliato a fette.

In conclusione, la preparazione dello strudel di mele richiede pazienza e attenzione ai dettagli. Dall’impasto alla farcitura, ogni passaggio è importante per ottenere un risultato finale delizioso. L’unione di ingredienti come mele, pinoli, cannella e scorza di limone crea un mix di sapori che si fondono perfettamente con la pasta croccante e il pangrattato tostato. Servito tiepido e spolverato di zucchero a velo, lo strudel rappresenta una vera delizia per il palato, perfetto da gustare in compagnia o da offrire come dolce dopo un pasto. La tradizione austriaca di questo dolce si tramanda da generazioni, regalando momenti di gusto e condivisione a chiunque lo assaggi.

