Sanremo 2024, Tuta Gold, età, fidanzato, concerti, FantaSanremo

Mahmood, il noto cantautore italiano, è tra i trenta artisti in gara all’edizione del Festival di Sanremo 2024. Il Festival, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio, sarà trasmesso in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston di Sanremo. Mahmood è molto amato e apprezzato dal grande pubblico e non è la sua prima partecipazione a questa kermesse musicale. Infatti, è alla sua terza partecipazione, avendo anche vinto in una precedente edizione e collaborato con Blanco in un altro anno. Il cantautore ha dichiarato di aver superato momenti spiacevoli grazie ai ricordi legati a Sanremo, compreso quello del suo padre che lo ha reso più forte.

Ma chi è Mahmood? Il suo vero nome è Alessandro Mahmoud ed è nato a Milano il 12 settembre 1992, quindi ha 31 anni ed è del segno della Vergine. La sua famiglia ha origini sarde da parte di madre e egiziane da parte di padre. Fin da piccolo, Mahmood è stato appassionato di musica e ha studiato per diventare cantautore. La sua vita è stata segnata dall’abbandono del padre, con il quale non ha più avuto contatti, e ha sempre vissuto con sua madre.

La sua carriera ha preso una svolta nel 2018 quando ha partecipato a Sanremo Giovani e si è qualificato per l’edizione successiva del Festival di Sanremo. Da allora, la sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale. Ha vinto il Festival di Sanremo due volte, la prima nel 2019 con il brano “Soldi” e la seconda nel 2022 in coppia con Blanco con il brano “Brividi”. Inoltre, ha partecipato all’Eurovision Song Contest due volte, classificandosi al secondo posto nel 2019 e al sesto posto nel 2022. Oggi, Mahmood è considerato uno dei cantanti e cantautori più apprezzati della musica italiana. Tra i suoi successi più famosi ci sono “Gioventù bruciata”, “Soldi” e “Calipso”.

Passando alla sua vita privata, Mahmood ha vissuto solo con sua madre, di origini sarde, a causa dell’abbandono del padre. Nonostante le sue origini egiziane, il cantautore non parla arabo, ma parla il sardo. Inizialmente, Mahmood non voleva rivelare nulla riguardo al suo orientamento sessuale, ma in seguito ha dichiarato apertamente la sua omosessualità. Dal punto di vista religioso, Mahmood si considera cattolico e ha ricevuto i sacramenti della Chiesa.

Oltre alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Mahmood è uno dei cantanti in lizza per il FantaSanremo, un concorso che permette ai fan di formare la propria squadra di artisti e guadagnare punti in base alla loro performance durante il Festival. La scelta di Mahmood come membro di una squadra potrebbe portare diversi bonus grazie al suo stile e ai suoi abbigliamenti unici.

In conclusione, Mahmood è un cantautore italiano di grande successo che ha conquistato il pubblico con la sua musica e la sua personalità carismatica. Nonostante i momenti difficili che ha affrontato nella sua vita, ha trovato la forza per realizzare i suoi sogni e diventare uno dei più amati artisti italiani. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 è attesa con grande entusiasmo e siamo certi che continuerà a regalarci emozioni uniche con le sue performance.

