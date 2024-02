Smartphone che sarà obsoleto: ecco di quale si tratta

Quando si decide di acquistare uno smartphone, la priorità non è tanto il prezzo, ma la durata nel tempo del dispositivo. Infatti, lo smartphone diventa uno strumento fondamentale nella vita quotidiana e doverlo cambiare può essere fonte di stress. Tuttavia, i dispositivi diventano obsoleti e in molti casi è necessario passare ad un modello più recente.

La durata di uno smartphone dipende da come è fabbricato e da quanti aggiornamenti può ricevere e gestire. Ad esempio, la prossima versione di Android, la numero 14, sarà disponibile per una vasta gamma di prodotti, ma purtroppo non per tutti. Molti dispositivi sono già stati esclusi dalla lista di quelli che non riceveranno più aggiornamenti.

Gli aggiornamenti del sistema operativo mobile non sono solo estetici, ma spesso servono a migliorare la sicurezza digitale. Tuttavia, le case produttrici dei dispositivi devono garantire la durata dei loro prodotti e incoraggiare l’acquisto di nuovi modelli periodicamente. Questo è il motivo per cui non tutti gli smartphone presenti sul mercato ricevono gli aggiornamenti del sistema operativo.

Purtroppo, anche se si acquista un modello di smartphone performante, potrebbe non ricevere più gli aggiornamenti se è stato acquistato qualche anno fa. Questo accadrà ad esempio ai possessori di Samsung Galaxy S20 e delle generazioni precedenti, ai possessori delle prime due generazioni di Galaxy Fold e Flip, agli utenti di Xiaomi 11, Motorola Edge 20 e Razr, nonché a tutti coloro che possiedono versioni precedenti al Google Pixel 4 e alle versioni precedenti di OPPO Reno 7.

In media, i brand garantiscono due o tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e patch di sicurezza. Ad esempio, Samsung offre 3 aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di patch di sicurezza per tutti i suoi dispositivi. Ciò significa che versioni uscite prima potrebbero ricevere meno aggiornamenti rispetto a quelle uscite successivamente.

Nonostante diversi modelli non riceveranno l’aggiornamento ad Android 14 con il prossimo rinnovamento, ci sono comunque molti altri dispositivi che riceveranno la loro versione del sistema operativo. Ad esempio, tutte le versioni di Samsung dalla Galaxy S21 in poi riceveranno l’aggiornamento, così come gli Xiaomi delle serie 11, 12 e 13 e i Redmi delle stesse versioni.

In conclusione, quando si acquista uno smartphone, è importante considerare la durata nel tempo del dispositivo. Molti modelli ricevono aggiornamenti del sistema operativo per un periodo di tempo limitato, quindi è consigliabile optare per dispositivi che offrano un supporto più lungo.

