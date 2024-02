Novità di spunte per Whatsapp? Ecco le ultime notizie

WhatsApp continua a introdurre nuove funzionalità e aggiornamenti per migliorare l’esperienza degli utenti. Una delle ultime novità riguarda la possibilità per le aziende di ottenere il badge verificato per i canali. Questa funzionalità, chiamata Meta Verified, consentirebbe alle aziende di ottenere il badge di verifica per i loro canali, offrendo loro diversi vantaggi. Tuttavia, l’accesso a Meta Verified sarà facoltativo e riguarderà solo le aziende, non gli utenti singoli.

Attualmente, gli account Business e i canali verificati su WhatsApp hanno un badge verde accanto al loro nome. Tuttavia, poiché sulle altre app di Meta questo badge è blu, sembra che WhatsApp stia lavorando per creare una nuova pagina per gli utenti Business che consenta loro di aggiungere un badge “verificato” ai propri canali. Questo sarebbe collegato al programma Meta Verified, già attivo su Facebook e Instagram. In pratica, se un account Business è verificato, anche i canali ad esso collegati potranno ottenere il badge di verifica.

È importante sottolineare che questa nuova spunta di WhatsApp riguarda solo il badge di verifica e non ha nulla a che fare con le spunte blu e grigie che indicano se un messaggio è stato inviato, ricevuto e visualizzato dal destinatario. Quindi, non ci saranno cambiamenti per quanto riguarda le spunte blu e grigie.

Tuttavia, non sembra che questa novità sia una grande priorità per Meta, la società madre di WhatsApp, quindi potrebbe non essere una caratteristica molto rilevante per la maggior parte degli utenti.

In conclusione, WhatsApp sta lavorando per introdurre un nuovo badge di verifica per i canali aziendali, consentendo loro di ottenere il badge verificato. Questo sarebbe collegato al programma Meta Verified, ma al momento non sembra essere una priorità per l’azienda. Sarà interessante vedere come questa novità verrà implementata e se avrà un impatto significativo sull’esperienza degli utenti di WhatsApp.

Continua a leggere su Mondo Cellulare: Novità di spunte per Whatsapp? Ecco le ultime notizie