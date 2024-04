CAP Carpi: ecco il codice di avviamento postale di Carpi – Il Dunque

Il codice di avviamento postale (CAP) di Carpi è un insieme di cinque cifre, 41012, che identifica in modo univoco la località di Carpi, situata nella provincia di Modena, Emilia-Romagna. Questo codice è di fondamentale importanza per garantire una corretta spedizione della posta e dei pacchi destinati a Carpi, consentendo ai corrieri di indirizzare correttamente la corrispondenza e di consegnarla nel minor tempo possibile. Con il CAP, si evitano errori di smistamento della posta e si assicura una consegna efficiente e veloce dei pacchi e delle lettere destinate a Carpi.

Per individuare il CAP di Carpi, è possibile consultare diverse fonti online, come siti specializzati nella ricerca dei codici postali o il sito ufficiale delle Poste Italiane. In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente alle Poste o a un ufficio postale fisico per ottenere le informazioni necessarie per spedire correttamente la propria corrispondenza a Carpi. È importante ricordare di inserire sempre il CAP in modo completo e corretto, altrimenti la posta potrebbe non essere consegnata correttamente o subire ritardi.

Oltre alla spedizione della posta, il CAP di Carpi è utile anche per identificare in modo univoco la località in diversi contesti, come la compilazione di moduli online, la ricerca di informazioni su internet o la compilazione di documenti amministrativi. Grazie al CAP, si evitano errori di digitazione e si garantisce che le informazioni siano correttamente indirizzate a Carpi, senza rischi di smarrimento o di ritardi nella consegna.

È importante sottolineare che il CAP di Carpi è valido per tutta la città e le sue frazioni, quindi non è necessario conoscere un codice diverso per ciascuna zona di Carpi. Una volta identificata la località come Carpi, è possibile utilizzare il CAP 41012 per spedire la posta e i pacchi in qualsiasi parte della città, senza rischiare errori di smistamento o di mancata consegna. Grazie a questo codice univoco, si garantisce una corretta consegna della corrispondenza e una maggiore efficienza nel servizio postale.

In conclusione, il CAP di Carpi è un elemento essenziale per identificare in modo univoco la località e garantire una corretta spedizione della posta e dei pacchi destinati a Carpi. Questo codice evita errori di smistamento della corrispondenza e assicura una consegna rapida ed efficiente degli invii. È fondamentale ricordare di indicare sempre il CAP 41012 in modo corretto e completo per evitare ritardi nella consegna e garantire che la propria corrispondenza arrivi a destinazione nel minor tempo possibile. Il CAP di Carpi è un elemento cruciale per una gestione accurata della corrispondenza e per assicurare un servizio postale affidabile ed efficiente.

