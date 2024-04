CAP Manfredonia: ecco il codice di avviamento postale di Manfredonia – Il Dunque

Il CAP di una città svolge un ruolo cruciale nell’identificare una località in modo univoco per facilitare la spedizione della posta. Nel caso di Manfredonia, una delle città più importanti della provincia di Foggia in Puglia, il suo codice di avviamento postale è 71043. Questo codice è fondamentale per garantire che la corrispondenza raggiunga la destinazione corretta in modo rapido ed efficiente.

Manfredonia è una città ricca di storia e cultura, situata lungo la costa adriatica e circondata da un paesaggio mozzafiato. Con le sue spiagge dorate, il suo centro storico ben conservato e le sue chiese medievali, Manfredonia è una meta turistica molto apprezzata sia dai visitatori italiani che stranieri. Tuttavia, non è solo una destinazione turistica, ma anche un importante centro economico e commerciale che contribuisce alla crescita e allo sviluppo del territorio.

Per garantire che la posta destinata a Manfredonia arrivi puntualmente e nel luogo corretto, è essenziale utilizzare il CAP corretto. Il codice 71043 identifica in modo univoco la città e permette ai corrieri di indirizzare con precisione la corrispondenza. Grazie a questo codice di avviamento postale, la distribuzione della posta avviene in modo più veloce ed efficiente, riducendo i tempi di consegna e garantendo che la corrispondenza arrivi a destinazione senza intoppi.

L’utilizzo del CAP corretto non solo assicura la corretta consegna della posta, ma previene anche possibili errori nell’indirizzamento della corrispondenza. Inserendo il codice 71043 insieme all’indirizzo completo del destinatario, si minimizza il rischio di smarrimento o di consegna errata della posta. Inoltre, l’impiego del CAP corretto semplifica il lavoro dei corrieri e del personale postale, consentendo loro di gestire in modo più efficiente e preciso la distribuzione della corrispondenza.

Il CAP di Manfredonia, come quello di qualsiasi altra località, riveste un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del servizio postale. Grazie a questo codice di avviamento postale, la posta viene instradata in modo rapido ed efficiente, garantendo una consegna tempestiva. Utilizzare il CAP corretto è pertanto essenziale per evitare ritardi nella consegna della posta e assicurare che la corrispondenza giunga correttamente al destinatario.

Oltre a agevolare la spedizione della posta, il CAP di Manfredonia riveste un’importanza pratica per chiunque debba inviare o ricevere corrispondenza nella città. Conoscere il codice 71043 consente di compilare correttamente l’indirizzo del destinatario, evitando possibili errori e garantendo una consegna senza intoppi. Inoltre, la conoscenza del CAP di Manfredonia può risultare utile per chi utilizza servizi di spedizione o corrieri privati, i quali spesso richiedono l’indicazione del codice di avviamento postale per la corretta consegna della merce.

Ogni città italiana è dotata del proprio CAP, un codice numerico che identifica in modo univoco la località per agevolare la spedizione della posta. Il CAP di Manfredonia, ossia 71043, è cruciale per garantire la corretta consegna della corrispondenza nella città e per prevenire possibili errori nell’indirizzamento della posta. Pertanto, conoscere e utilizzare il codice di avviamento postale di Manfredonia è imprescindibile per garantire una consegna rapida e efficiente della posta.

