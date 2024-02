In cucina con Luca Pappagallo: cipolle gratinate

Per preparare le cipolle gratinate, bisogna innanzitutto sbucciare le cipolle e lessarle in acqua bollente salata per circa 20 minuti. Una volta cotte, vanno scolate e lasciate raffreddare. Nel frattempo, si può far scaldare un po’ di olio in padella e aggiungere i filetti di acciuga, mantenendo il fuoco dolce e sciogliendo i filetti mescolando di tanto in tanto.

Quando le cipolle saranno abbastanza raffreddate da essere manipolate, è possibile tagliarle a metà o in tre fette, a seconda delle dimensioni. Successivamente, si può distribuire un po’ di olio su una teglia rivestita con carta forno, posizionare le fette di cipolla preparate e salarle leggermente. A questo punto, si può condire le cipolle con l’olietto alle acciughe, aggiungere del parmigiano grattugiato e del pangrattato.

Dopo aver condito le cipolle, è necessario aggiungere un altro filo d’olio e trasferire la teglia in forno statico preriscaldato a 200°C per circa 30 minuti. Una volta trascorso questo tempo, si può terminare la cottura con qualche minuto di grill a massima potenza, fino a ottenere una piacevole gratinatura sulla superficie delle cipolle.

Una volta pronte, le cipolle gratinate vanno sfornate e lasciate intiepidire per qualche minuto prima di essere servite. Questo piatto è perfetto come contorno o come antipasto, grazie al suo sapore unico e alla consistenza croccante data dal parmigiano e dal pangrattato. Si tratta di una ricetta semplice ma gustosa, che conquisterà sicuramente il palato di chiunque le assaggi.

Le cipolle gratinate sono un piatto versatile che si presta a diverse varianti: si possono aggiungere ingredienti come erbe aromatiche, formaggi diversi o spezie per personalizzare il piatto e renderlo ancora più saporito. Inoltre, le cipolle sono un alimento ricco di proprietà benefiche per la salute, grazie al loro contenuto di antiossidanti e sostanze nutritive essenziali.

In conclusione, le cipolle gratinate sono un piatto semplice da preparare ma dal sapore intenso e appagante. Con pochi ingredienti e qualche passaggio, si può creare un contorno o un antipasto che conquisterà tutti i commensali. Provate a preparare le cipolle gratinate seguendo questa ricetta e lasciatevi sorprendere dal risultato finale!

