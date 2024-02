In cucina con Luca Pappagallo: pasta e lenticchie

La preparazione di una gustosa zuppa di lenticchie inizia con la realizzazione di un battuto grossolano composto da carote, sedano e cipolla. Successivamente, in un tegame dai bordi alti, si versa un giro di olio e si aggiunge uno spicchio d’aglio, facendolo scaldare finché diventa leggermente dorato e poi rimuovendolo. A questo punto, si aggiunge il trito preparato e si fa rosolare per alcuni minuti, prima di unire il pomodoro pelato spezzettato e amalgamare bene il tutto. Una volta raggiunto il bollore, si versa circa 2 litri di brodo caldo non salato e si aggiungono le lenticchie, aromatizzando con una foglia di alloro e evitando di aggiungere sale per il momento.

La zuppa cuoce a fuoco moderato per circa 30 minuti, mantenendo il tegame coperto. Trascorso questo tempo, si controlla la quantità di brodo presente e, se necessario, si aggiunge altro brodo per poter cuocere la pasta successivamente. Si regola di sale, si versa la pasta nel tegame, si mescola bene il tutto e si rimette il coperchio, lasciando cuocere per un tempo leggermente inferiore a quanto indicato sulla confezione.

Nel frattempo, si affetta finemente uno spicchio d’aglio e si spezzetta un peperoncino, trasferendoli in un padellino con un po’ di olio per farli scaldare. Appena iniziano a formarsi le prime bollicine, si spegne il fuoco e si tiene da parte il condimento. Una volta terminata la cottura della pasta, si spegne il fuoco e si lascia riposare la zuppa per qualche minuto senza rimuovere il coperchio.

Per servire la zuppa di lenticchie, si aggiunge qualche cucchiaio di olio aromatizzato con aglio e peperoncino nei singoli piatti, oppure si opta per un semplice giro di olio a crudo per chi non gradisce il piccante. Questo piatto ricco di sapori e profumi è pronto per essere gustato e apprezzato da tutti i commensali, grazie alla sua semplice ma deliziosa preparazione. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria