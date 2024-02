Nel Forno di Casa Tua: focaccia barese

Per preparare la focaccia con patate, pomodorini e olive, iniziamo mescolando insieme le due farine, 0 e semola, in una ciotola o in una planetaria. Aggiungiamo il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua e mescoliamo con un cucchiaio per alcuni minuti. Successivamente, schiacciamo con le mani le patate bollite, pelate e raffreddate e le uniamo all’impasto. Continuiamo a lavorare l’impasto per qualche minuto, aggiungiamo il sale, l’acqua rimasta e impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio e morbido. Infine, aggiungiamo l’olio e lavoriamo fino a farlo assorbire. Copriamo l’impasto e lo lasciamo lievitare per 40 minuti a temperatura ambiente.

Trasferiamo l’impasto su una superficie infarinata e lo arrotondiamo, girandolo con le mani fino a renderlo rotondo e liscio. Mettiamo la pagnotta ottenuta in una tortiera da 24 cm precedentemente unta con olio extravergine di oliva. Copriamo e lasciamo riposare per 20 minuti a temperatura ambiente. Con le mani, premiamo sulla superficie per creare degli incavi. Aggiungiamo un filo d’olio e distribuiamo sopra i pomodorini rotti, le olive nere e una spolverata di origano e sale. Copriamo nuovamente e lasciamo riposare per altri 20 minuti.

Infine, cuociamo la focaccia in forno caldo e statico a 150° per 25 minuti. Una volta pronta, possiamo gustarla calda o a temperatura ambiente. Questa focaccia è perfetta per essere servita come antipasto, accompagnata da un buon bicchiere di vino rosso. La combinazione di patate morbide, pomodorini succosi e olive saporite rende questa focaccia un piatto irresistibile per ogni occasione.

La preparazione di questa focaccia è semplice e richiede pochi ingredienti, ma il risultato è davvero sorprendente. L’unione delle due farine conferisce alla focaccia una consistenza leggera e soffice, mentre le patate aggiungono un tocco di dolcezza e cremosità all’impasto. I pomodorini e le olive donano freschezza e sapore, mentre l’origano e il sale completano il piatto con note aromatiche e sapide.

Questa focaccia è ideale da preparare in anticipo e portare in tavola durante un pranzo in famiglia o un picnic all’aria aperta. Si conserva bene anche per diversi giorni, mantenendo intatta la sua bontà e fragranza. Provate a preparare questa deliziosa focaccia con patate, pomodorini e olive e conquisterete tutti con il vostro talento culinario. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

