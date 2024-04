Ricetta tipica Sicilia, Pasta con broccolo in carrozza: ingredienti e preparazione

La ricetta della pasta con broccolo in carrozza inizia con la preparazione del broccolo, che viene sbollentato in acqua salata fino a diventare morbido ma ancora sodo. Una volta cotto, viene tagliato a pezzetti. Nel frattempo, si trita la cipolla e si fa appassire in padella con olio d’oliva fino a renderla trasparente. Si aggiungono poi i filetti di acciuga, i pelati a dadini, l’uvetta, i pinoli e infine i broccoli, che vengono saltati per completare la cottura.

Mentre il sugo cuoce, si prepara la mollica tostata utilizzando del pangrattato raffermo. Questo viene tostato in una pentola antiaderente fino a quando diventa dorato, quindi si aggiunge un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e si mescola fino a completo assorbimento dell’olio.

A parte, si lessano i bucatini e una volta cotti vengono scolati e conditi con il sugo preparato. Il piatto viene quindi trasferito nei piatti da portata, dove si aggiunge la mollica tostata prima di servire.

La pasta con broccolo in carrozza è un piatto gustoso e ricco di sapori, grazie alla combinazione dei broccoli, delle acciughe, dei pelati, dell’uvetta e dei pinoli. Il contrasto tra la consistenza della pasta al dente e la morbidezza del sugo arricchito dai broccoli crea un equilibrio perfetto che soddisferà tutti i palati.

La preparazione di questo piatto non richiede particolari abilità culinarie, ma è importante seguire attentamente i passaggi per ottenere un risultato ottimale. La scelta di ingredienti di qualità, come l’olio d’oliva extravergine e il pangrattato fresco, contribuirà a esaltare il sapore della pasta con broccolo in carrozza.

Questo piatto è ideale da servire in occasioni speciali o come alternativa sfiziosa per una cena tra amici. La presenza dei broccoli lo rende anche una scelta salutare, grazie alle loro proprietà benefiche per l’organismo.

In conclusione, la pasta con broccolo in carrozza è una ricetta semplice ma dal sapore intenso, perfetta per chi ama i piatti rustici e genuini. Con pochi ingredienti si può preparare un piatto che conquisterà tutti con la sua bontà e originalità.

